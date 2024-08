Meteo Roma 31 agosto-2 settembre: l'anticiclone africano non molla, avanti tutta col super caldo

Meteo Roma 31 agosto-2 settembre: la speranza di avere un po' di fresco si squaglia come un gelato di fronte alla rimonta dell'anticiclone africano. Per la prima settimana di settembre avanti con sole, qualche nuvola e massime comprese tra 32 e 36 gradi.

Il meteo del 31 agosto nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 22°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 34°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 1 settembre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 21°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 34°. Lo zero termico sarà circa 4100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 2 settembre

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 23°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 32°. Lo zero termico sarà circa 3700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci