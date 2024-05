Meteo Roma 31 maggio: l'ondata di caldo è in arrivo, è l'estate meteorologica

Meteo Roma 31 maggio: ancora qualche giorno di nuvolosità irregolare, poi dalla prossima settimana è previsto l'arrivo dell'anticiclone africano con la prima “ondata di caldo” che farà schizzare il termometro a 30 gradi. Nel week endo ancora instabilità e possibili piovaschi isolato.

Il meteo del 31 maggio nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 18°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. l sole sorge alle ore: 05:35, il crepuscolo inizia alle ore: 05:04. Il sole tramonta alle ore: 20:39, il crepuscolo termina alle ore: 21:11. Il Culmine è alle ore: 13:07.

Meteo Roma 1 giugno

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 17°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 24°. Lo zero termico sarà circa 3300 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci