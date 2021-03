Meteo Roma 4-5 marzo: è tornato l'inverno, tornerà anche la pioggia

Meteo Roma 4 marzo. Tempo per lo più sereno, ma le temperature restano quelle tipiche di questo periodo: la primavera anticipata era un'illusione.

Nel dettaglio, domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16 gradi, la minima di 5. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio sempre deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo 5 marzo. Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge. Massima 14 gradi, minima 5.

Tendenza per il 6 marzo. Nubi alternate a schiarite, non sono previste piogge. Massima 16 gradi, minima 7.