Meteo Roma 4 aprile: sole e nuvole, ma parte la rincorsa verso i 24 gradi

Meteo Roma 4 aprile: La fase di tempo stabile entra nel vivo e con l'aumento delle ore di sole anche la rincorsa verso i 24 gradi di massima grazie al rinforzo dell'anticiclone. La riprova è nel valore degli ultravioletti che per la prima volta dall'inizio dell'anno supera il valore il valore di 6.

Il meteo del 4 aprile nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 10°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 19°. Lo zero termico sarà circa 2600 metri con tendenza all'aumento. Il sole sorge alle ore: 06:45, il crepuscolo inizia alle ore: 06:18. Il sole tramonta alle ore: 19:40, il crepuscolo termina alle ore: 20:07.Il Culmine è alle ore: 13:12.

Meteo Roma 5 aprile

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 9°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. Lo zero termico sarà circa 3200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci