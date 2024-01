Meteo Roma 4 gennaio: pausa sole, poi torna la pioggia e da lunedì gelate

Meteo Roma 4 gennaio: l'inverno si prepara a fare sul serio ma occorrerà attendere ancora qualche giorno per provare il brivido del risveglio sottozero. Per ora facciamo i conti con un giovedì di sole e tepore e almeno 3 giorni di cielo coperto e pioggia.

Il meteo del 4 gennaio nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 9°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 15°. Lo zero termico sarà circa 2600 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:36, il crepuscolo inizia alle ore: 07:06. Il sole tramonta alle ore: 16:53, il crepuscolo termina alle ore: 17:23.

Meteo Roma 5 gennaio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge. Piú precisamente nelle prime ore nebbia, al mattino coperto, la temperatura di inizio giornata sarà di 6°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata coperto, i valori di temperatura massimi saranno di circa 14°. Lo zero termico sarà circa 2300 metri in calo dal pomeriggio.

Fonte: Meteogiuliacci