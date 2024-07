Meteo Roma 4 luglio: ecco l'estate perfetta, umidità alle stelle nella notte

Meteo Roma 4 luglio: la fase meteo che ci aspetta sembra essere l'estate perfetta. Sole, caldo sopportabile ma è durante le ore notturne che si avrà una fastidiosa sensazione di caldo, dovuta ai picchi di umidità. Il trend prosegue sino a domenica compresa, poi si cambia

Il meteo del 4 luglio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 19°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 29°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4000 metri in crescita nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 05:39, il crepuscolo inizia alle ore: 05:06. Il sole tramonta alle ore: 20:50, il crepuscolo termina alle ore: 21:22. Il Culmine è alle ore: 13:14.

Meteo Roma 5 luglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 21°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 30°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4900 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci