Meteo Roma 4 maggio: arriva un week end di sole e massima in rialzo, +24

Meteo Roma 4 maggio: piogge e temporali isolati con annesse grandinate improvvise vanno in archivio. Si apre una fase di tempo stabile e soleggiato accompagnato da qualche nuvola e con la massima in rialzo con picchi di 24 gradi. Tempo, insomma, normale per la stagione.

Il meteo del 4 maggio nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore coperto, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 11°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 20°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2400 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 06:00, il crepuscolo inizia alle ore: 05:30. Il sole tramonta alle ore: 20:13, il crepuscolo termina alle ore: 20:42. Il Culmine è alle ore: 13:06.

Meteo Roma 5 maggio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 10°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 22°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2900 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci