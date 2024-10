Meteo Roma 4 ottobre: pioggia, sole e poi pioggia lieve per altri due giorni. Domenica torna il sereno

Meteo Roma 4 ottobre: il vero maltempo ha risparmiato la città grazie allo scirocco che ha spostato il fronte verso nord ma per due giorni resteranno strascichi con alternanza di sole e pioggia. Per gli appassionati del week end sabato a rischio, domenica stabile e sereno con lieve aumento delle massime sino a 23 gradi.

ll meteo del 4 ottobre nel dettaglio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche temporale, la temperatura di inizio giornata sarà di 15°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, le temperature massime raggiungeranno i 19°. Lo zero termico sarà circa 2700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 5 ottobre

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Piú precisamente nelle prime ore piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 12°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 19°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2500 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: Meteogiuliacci