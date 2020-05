Meteo Roma 5 maggio: sereno con qualche “sporcatura” di nuvole a l mattino, poi sole pieno e caldo con la massima che sfonda il muro dei 25 gradi. E' vera primavera.

Domani la minima sarà di 12 gradi, mentre il livello dei raggi ultravioletti all'ora di pranzo sarà a 9, indicato come molto elevato e perciò dannoso per la pelle. L'alba è prevista alle 6 in punto, il tramonto alle 13.

Previsioni per mercoledì 6 maggio. Sereno o poco nuvoloso, minima in aumento, massima stazionaria.