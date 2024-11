Meteo Roma 5 novembre: il super anticiclone non finisce mai: avanti tutta col sole, ma minime in lieve ribasso

Meteo Roma 5 novembre: calano leggermente le massime, calano leggermente le minime ma l'anticiclone resiste e resta padrone dello scenario meteo sicuramente sino alla fine della settimana. Tradotto: sole e poi sole anche se con qualche nuvola e zero piogge.

Addirittura le previsioni a lungo termine indicano che la fase di stabilità potrebbe allungarsi sino a metà mese.

Il meteo del 5 ottobre nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nelle prime ore nebbia, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 7°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 18°. Lo zero termico sarà circa 3400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 6 ottobre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 8°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 18°. Lo zero termico sarà circa 2900 metri in flessione nell'arco della giornata.

