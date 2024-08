Meteo Roma 6 agosto: sino a giovedì saremo a +34, poi riparte il caldo asfissiante

Meteo Roma 6 agosto: chi sperava che le piogge intorno alla città portassero un po' di fresco rimarrà deluso. Giusto 2 gradi in meno da 36 a 34 e sino a giovedì, perché poi il termometro tornerà a quota 37. Attenzione all'umidità che sarà altissima durante la notte e nelle prime ore del mattino.



Il meteo del 6 agosto nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 24°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.



Meteo Roma 7 agosto

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 25°C; nel pomeriggio cielo sereno, così come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 35°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4400 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci