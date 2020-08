Meteo Roma 6 agosto. Tiene la tregua del caldo torrido: massima a 32 gradi

Meteo Roma 6 agosto. Continua la scia di “fresco relativo”, la tregua dal caldo torrido tiene e ancora per due giorni l'afa cede il passo ad una temperatura più accettabile nonostante il cielo continui a far capricci con qualche goccia di pioggia estiva che potrebbe far compagnia ai romani nel pomeriggio.

Giovedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti compatti nelle ore centrali della giornata che potrebbero portare a deboli piogge. rasserena in serata. La minima scenderà fino a 20 gradi, la massima non andrà oltre i 32. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:22.

Meteomare: mare poco mosso su tutto il litorale laziale, tranne al Circeo dove sarà mosso. A Ponza cielo sereno sereno, mare mosso, venti da Nord-Nordovest 6 nodi ed altezza dell'onda a 0,60 metri.

Previsioni per venerdì 7 agosto. Ancora variabilità, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. Minima 22, massima 34 gradi.