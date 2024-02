Meteo Roma 6 febbraio: stop al bel tempo, da sabato torna la pioggia. E forte

Meteo Roma 6 febbraio: l'illusione di una primavera anticipata crolla sotto il peso del mese storicamente più freddo dell'anno: giusto il tempo di arrivare a venerdì con sole e nuvole per avere il ritorno della pioggia.

Il meteo del 6 febbraio nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 9°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3000 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:16, il crepuscolo inizia alle ore: 06:48. Il sole tramonta alle ore: 17:32, il crepuscolo termina alle ore: 17:59.

Meteo Roma 7 febbraio

Giornata all'insegna della nuvolosità, con cielo prevalentemente coperto per gran parte del tempo. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore coperto, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 8°C; nel pomeriggio coperto, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2200 metri con tendenza alla diminuzione.

Fonte: MeteoGiuliacci