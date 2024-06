Meteo Roma 6 giugno: arriva l'anticiclone africano, esplode la bomba di caldo

Meteo Roma 6 giugno: con il sole rovente prosegue la corsa delle temperature massime col picco di 33 gradi previsto tra domenica e lunedì, quando l'anticiclone africano si aprirà una breccia sul Tirreno, spinto dai venti da sud.

Il meteo del 6 giugno nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino cielo sereno, la minima della giornata sarà 17°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 30°. Lo zero termico sarà circa 4000 metri in ascesa dal pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:33, il crepuscolo inizia alle ore: 05:01. Il sole tramonta alle ore: 20:44, il crepuscolo termina alle ore: 21:16. Il Culmine è alle ore: 13:08.

Meteo Roma 7 giugno

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 18°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 30°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4200 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci