Meteo Roma 6 settembre: week end anomalo, si parte col sole poi cielo velato e ritorno della pioggia

Meteo Roma 6 settembre: passata la buriana che tanto buriana non era, torna il sereno e per il week end le massime sopra i 30 gradi. Domenica cielo velato e da lunedì torna la pioggia

Il meteo del 6 settembre nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Assenza di precipitazioni. Più precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 21°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 28°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 7 settembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 19°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 32°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4100 metri in flessione nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci