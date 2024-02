Meteo Roma 7 febbraio: una bomba di scirocco prepara la tempesta di Carnevale

Meteo Roma 7 febbraio: nuvole e vento da sud, poi lo scirocco impetuoso e il rialzo termico; quindi l'arrivo di piogge e temporali. Il ritorno del maltempo ha un antipasto caldo servito nei prossimi due giorni.

Il 7 febbraio nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata coperto, la minima della giornata sarà 8°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 15°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2300 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:14, il crepuscolo inizia alle ore: 06:47. Il sole tramonta alle ore: 17:33, il crepuscolo termina alle ore: 18:00.

Meteo Roma 8 febbraio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 8°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 15°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci