Meteo Roma 8 febbraio: sferzata di scirocco a 50 all'ora allontana la bufera

Meteo Roma 8 febbraio: da bufera di maltempo a sferzata di scirocco. Capricci del meteo, da domani parte l'onda che tra venerdì e sabato porterà cielo coperto, pioggia e vento forte. Ma sarà molto più blanda rispetto a quanto previsto nei giorni scorsi.

Il meteo dell'8 febbraio nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 8°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 15°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2300 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:13, il crepuscolo inizia alle ore: 06:46. Il sole tramonta alle ore: 17:34, il crepuscolo termina alle ore: 18:02.Il Culmine è alle ore: 12:24.

Meteo Roma 9 febbraio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 10°C; nel pomeriggio coperto, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 16°. Lo zero termico sarà circa 2600 metri in calo dal pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci