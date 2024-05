Meteo Roma 8 maggio: mattino col sole, pomeriggio nuvole e forse lieve pioggia

Meteo Roma 8 maggio: il vortice di maltempo che arriva sul Nord Italia tenterà di allungarsi nel Centro guastando una giornata che si preannuncia con sole e nubi sparse. Dopo pranzo nuvolosità più intensa e, in serata, possibili lievi piogge localizzate.

Il meteo dell'8 maggio nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 12°C; nel pomeriggio coperto, in serata nubi sparse e possibili brevi piogge locali, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:55, il crepuscolo inizia alle ore: 05:25. Il sole tramonta alle ore: 20:17, il crepuscolo termina alle ore: 20:47. Il Culmine è alle ore: 13:06.

Meteo Roma 9 maggio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore coperto, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 14°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 27°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3000 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci