Meteo Roma 9-10 marzo. Pioggia intensa al mattino, il maltempo si allontana

Meteo Roma 9 marzo. Cielo coperto e “acqua a catinelle” per tutta la mattinata; nel pomeriggio il miglioramento che segna kil passaggio definitivo della perturbazione e il ritorno del sole.

Nel dettaglio, cielo coperto e pioggia abbondante sino all'ora di pranzo, possibili pioviggini nel pomeriggio e nubi nere in serata. Il sole sorge alle 6,31 e tramonta alle 18,09. Temperatura compresa tra 10 e 13 gradi. Tregua per i pollini che avranno un indice molto basso.

Meteo 10 marzo. Il vento da nord spinge via le nuvole ma fa abbassare la temperatura minima che scenderà a 7 gradi mentre la massima per via dell'insolaziqqone arriverà a 17. Quindi nubi sparse al mattino e sereno nella seconda parte della giornata.

Tendenza per giovedì 11. Crollo della minima a 4 gradi e giornata con sole pieno e cielo luminoso. Massima a 17.