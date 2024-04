Meteo Roma 9 aprile: due giorni di velature poi un'ondata di caldo estivo

Meteo Roma 9 aprile: due giorni di cielo velato, il ritorno del sole da giovedì con un abbassamento delle temperature, poi un assaggio d'estate con le massime che arriveranno a 28 gradi. L'altalena della primavera un po' anomala prosegue che per questa settimana.

Il meteo del 9 aprile nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 13°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 24°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3400 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 06:37, il crepuscolo inizia alle ore: 06:09.Il sole tramonta alle ore: 19:45, il crepuscolo termina alle ore: 20:13. Il Culmine è alle ore: 13:11.

Meteo Roma 10 aprile

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 13°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 16°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2000 metri in flessione nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci