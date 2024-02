Meteo Roma 9 febbraio: il cielo si fa grigio in arrivo la tempesta di sabato

Meteo Roma 9 febbraio: ultimo giorno di attesa e poi la tanta agognata pioggia arriverà anche a Roma ma non domenica bensì sabato. Il marcatore del venerdì è lo scirocco che soffierà da metà mattina con raffiche superiori ai 50 all'ora. E la prossima settimana in arrivo il freddo vero.

Il meteo del 9 febbraio nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità, con cielo prevalentemente coperto per gran parte del tempo. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino coperto, la minima della giornata sarà 10°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata coperto, le temperature pomeridiane saranno di circa 16°. Lo zero termico sarà circa 2400 metri in calo dal pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:12, il crepuscolo inizia alle ore: 06:45. Il sole tramonta alle ore: 17:35, il crepuscolo termina alle ore: 18:03.Il Culmine è alle ore: 12:24.

Meteo Roma 10 febbraio

Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata qualche pioggia, la minima della giornata sarà 12°C; nel pomeriggio piogge diffuse, in serata qualche temporale, i valori di temperatura massimi saranno di circa 14°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1900 metri stabile nell'arco della giornata.