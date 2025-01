Meteo Roma 9 gennaio: giornata grigia con piogge lievi, picco di caldo invernale con la massima verso i 20

Meteo Roma 9 gennaio: l'inverno pazzo porta un “picco di caldo” previsto tra giovedì e venerdì quando le massime arriveranno a sfiorare i 20 gradi.

Si tratta di un'anomalia dovuta al vento di scirocco che soffierà sino a sabato notte per poi cedere il passo alla tramontana e al ritorno del freddo. Week end instabile.

Il meteo del 9 gennaio nel dettaglio

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia. Piú precisamente nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 15°. Lo zero termico sarà circa 2400 metri in flessione nell'arco della giornata.

Meteo Roma 10 gennaio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 9°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 15°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2800 metri in crescita nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci