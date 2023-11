Meteo Roma 9 novembre: mattina di sole poi pioggia sino a venerdì notte

Meteo Roma 9 novembre: torna la pioggia almeno sino a venerdì notte senza particolari emergenze e andrà via da sabato mattina lasciando come “coda” un calo evidente delle temperature minime.

Il 9 novembre nel dettaglio

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso magi da pranzo si noterà l'arrivo della perturbazione che porterà le prime nuvole. In serata rovesci di pioggia di media intensità che andranno avanti per tutta la notte. Minima 9, massima 18 gradi. Il sole sorge alle 6,51 e tramonta alle 16,55. Venti in prevalenza da nord con raffiche sino a 25 chilometri all'ora.

Meteo Roma 10 novembre

Nubi sparse con pioggia lieve al mattino, coperto con pioggia debole nella seconda parte della giornata. In serata possibili temporali accompagnati da pioggia debole.