Meteo Roma dal 5 al 7 ottobre: sabato instabile, domenica sole pieno e lunedì nuvole alte ma con 25 gradi

Meteo Roma dal 5 al 7 ottobre: la pioggia va in archivio? Neanche per sogno, quella che si apre e che durerà sin a lunedì sera è solo una tregua tra una perturbazione e l'altra in attesa di nuove precipitazioni.

Il week end però è salvo, tranne qualche lieve precipitazione isolata nella giornata di sabato. Domenica sole pieno e rialzo termico, lunedì nuvole alte e 25 gradi.

Il meteo del 5 ottobre nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 11°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 20°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2300 metri con tendenza all'aumento.

Meteo Roma 6 ottobre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. Lo zero termico sarà circa 3200 metri con tendenza all'aumento.

Meteo Roma 7 ottobre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 21°. Lo zero termico sarà circa 3700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci