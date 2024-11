Meteo Roma sino al 2 dicembre: sole pieno per 3 giorni consecutivi, attenzione al gelo nelle prime ore del mattino

Meteo Roma sino al 2 dicembre: sabato sole, domenica sole e lunedì ancora sole. E' il tris “perfetto” di inizio mese che regala l'ondata di freddo polare che investe l'Italia, con un crollo delle temperature che nelle prime ore della giornata sfioreranno anche lo zero.

Il crollo termico sarà graduale e partirà dalle prime ore di sabato con il picco lunedì mattina. Nei giorni successivi tempo instabile ma senza pioggia.

Il meteo del 30 novembre nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 4°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 12°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1400 metri in calo dal pomeriggio

Meteo Roma 1 dicembre

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 5°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 14°. Lo zero termico sarà circa 2400 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 2 dicembre, lunedì

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nebbia, al mattino cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 2°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 11°. Lo zero termico sarà circa 2600 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci