Meteo Roma sino al 23 settembre: week end di sole e tepore. Le minime in rialzo, ma da lunedì...

Meteo Roma 21-23 settembre: sabato sole e temperature comprese tra 16 e 15, domenica sole e qualche nuvola e termometro tra 17 e 25. Ma da lunedì si riapre una breve fase di tempo instabile con piogge lievi.

Il meteo del 21 settembre nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 15°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 26°. Lo zero termico sarà circa 3500 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 22 settembre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 16°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 25°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 23 settembre, previsione

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 15°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 25°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3300 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci