Meteo Roma week end 20-22 luglio: supercaldo addio e lunedì lievi piogge

Meteo Roma 20-22 luglio: le ultime fiammate dell'anticiclone africano tra sabato e domenica poi il lento ritorno al caldo estivo “normale” con punte massime di 32-33 gradi. Lo scenario infernale va in archivio e addirittura intorno a Roma si prevedono temporali nella giornata di lunedì. E tornano in cielo anche le nuvole.

Il meteo del 20 luglio nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. Lo zero termico sarà circa 4300 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 05:51, il crepuscolo inizia alle ore: 05:20. Il sole tramonta alle ore: 20:41, il crepuscolo termina alle ore: 21:12. Il Culmine è alle ore: 13:16.

Il meteo del 21 luglio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 33°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Il meteo del 22 luglio, previsione

Giornata all'insegna dell'instabilità, con temporali alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 25°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 33°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4400 metri in ascesa dal pomeriggio.



