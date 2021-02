Metro C, un week-end senza corse. La linea si ferma per lavori

Sabato 20 febbraio e domenica 21 la Metro C sarà chiusa per l'intera giornata. Lo stop è necessario per far posto ai lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni e del nodo di scambio con la metro B a Colosseo.

Domani e domenica saranno in strada bus sostituitivi sull'intero percorso. Da venerdì mattina, per lavori, è chiusa al transito dei mezzi pesanti via San Giovanni in Laterano, tra piazza San Clemente e piazza San Giovanni in Laterano. Fino al termine del cantiere le linee di bus sono state deviate. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su Romamobilita.it e Atac.roma.it.