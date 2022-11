Minaccia la madre con un coltello davanti ai Carabinieri: arrestato un 22enne

Un 22enne ha minacciato di morte sua madre, brandendo un coltello. Il fatto è avvenuto proprio davanti alla stazione Roma Alessandrino dei Carabinieri. I militari sono subito intervenuti in difesa della donna.

I Carabinieri si trovavano dentro l'edificio e hanno sentito le grida di una donna. Sono subito usciti in strada per capire cosa stesse succedendo e qui hanno visto il 22enne che, tenendo in mano un lungo coltello, minacciava la donna. La donna, che poi si è scoperto essere la madre 46enne dell'uomo. Per fuggire si era nascosta in un negozio. I Carabinieri hanno disarmato l'uomo e hanno chiamato i soccorsi per la donna, che era sotto shock e lamentava dei dolori. La donna aveva una infatti costola incrinata e una contusione al ginocchio dovuti a un pestaggio subito dal figlio pochi minuti prima, per essersi rifiutata di dare del denaro al figlio.

Dal racconto della donna, il figlio soffre di dipendenza da droga e temeva che con quei soldi avrebbe comprato altre dosi. Già in passato c'erano stati episodi di violenza simili, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Il 22enne è stato arrestato e portato al Regina Coeli. L'arresto è stato convalidato dal Gip che ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con l'obbligo di firma. È stato anche il divieto di avvicinarsi alla parte lesa, cioè sua madre.