Miss Italia 2023. La bionda e la mora: ecco le Miss Cinema di Roma e Lazio

Miss Italia 2023 incorona le miss di Roma e Lazio. Una bionda e una mora. Evelyne Biagioli e Federica Mora sono state elette Miss Cinema Roma e Miss Cinema Lazio nell’ambito delle finali laziali di questa 84° edizione del concorso nazionale Miss Italia.

Connubio con il cinema

Del resto Miss Italia e il cinema sono da sempre un binomio indissolubile che ha sempre legato il celebre concorso al mondo della celluloide, grazie a dive come Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Lucia Bosè o, in tempi più recenti, Anna Valle, Francesca Chillemi e Miriam Leone. Proprio per questo la Delta Events – agenzia esclusivista del concorso per il Lazio – ha organizzato una “due giorni” interamente dedicata al cinema, che si è svolta sabato sera a Filacciano e ieri sera ad Anzio.

La Giuria

La giuria, composta dal sindaco di Filacciano Daniele Malpicci e dalla vice-sindaco Fabiola Malpicci, dalla stilista Ilaria Sforza Petrocochino, dal conduttore TV Roberto Onofri e dal look maker Lello Sebastiani, ha decretato prima classificata e quindi vincitrice del titolo

Da Tivoli con furore

Miss Cinema Roma è Evelyne Biagioli, 18 anni, nata a Tivoli ma residente a San Polo dei Cavalieri, capelli biondi, occhi celesti, alta 173 cm. Deve frequentare il 5° anno di liceo artistico, pratica pole dance e nel tempo libero ama viaggiare e disegnare. Sogno nel cassetto? Ne ha più di uno: diventare modella, attrice, curatrice museale.

Miss Lazio è di Mostacciano

Prima classificata e vincitrice della fascia Miss Cinema Lazio è Federica Mora, 18 anni, è nata a Roma e risiede a Mostacciano, capelli neri, occhi marroni, alta 177 cm. Ha conseguito il diploma di liceo artistico con indirizzo cinematografico, prenderà Accademia di recitazione. Pratica nuoto, pattinaggio artistico, ritmica, equitazione e salsa cubana. Ama la scrittura poetica e il disegno e sogna di affermarsi come attrice.

Di diritto alle prefinali nazionali

Evelyne Biagioli e Federica Mora accedono di diritto alle prefinali nazionali, ma potranno ugualmente concorrere per il titolo di Miss Lazio, in programma venerdì 1 e sabato 2 settembre a San Felice Circeo, mentre tutte le altre concorrenti saranno ancora in gara nelle prossime finali regionali, come da calendario che segue:

- 25 agosto: Miss Sorriso Lazio - Fara in Sabina (RI)

- 26 agosto: Miss Eleganza Lazio - Pomezia (RM)

- 29 agosto: Miss Roma - Civitavecchia (RM)

- 30 agosto: Prefinale Regionale per Miss Lazio - Roma

- 1/2 settembre: Miss Lazio - San Felice Circeo (LT)