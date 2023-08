Montesacro, va a fuoco un camper: esplodono detriti, le fiamme al quarto piano

Nella notte tra domenica e lunedì, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio di un camper, in via Ottorino Gentiloni a Roma, al quartiere Montesacro.

In seguito all'esplosione di detriti il fuoco ha coinvolto anche un appartamento al quarto piano dell'edificio adiacente. Non risultano persone coinvolte ed é stata temporaneamente interrotta la viabilità su Via Gentiloni per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica.

Al momento si sta valutando l'agibilità degli altri appartamenti confinanti con quello interessato dall'incendio.