Monti Ernici, precipita per 10 metri: gravissimo il sindaco di Vico del Lazio

Precipita nel vuoto per oltre 10 metri, durante un sopralluogo sui monti Ernici nel nord della Ciociaria. Claudio Guerriero, sindaco di Vico del Lazio, è ora ricoverato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli di Roma. Nella caduta ha riportato un trauma cranico e fratture multiple. Il dramma si e consumato poco prima delle 13 nei pressi delle Cascate di Capo, dove era impegnato in alcuni rilievi con dei tecnici comunali.

Sul posto è giunta l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico del soccorso e l'equipe sanitaria, mentre per via terra è arrivata una squadra del Soccorso Alpino della stazione di Collepardo, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco, la polizia locale e l'Ares 118. Il ferito è stato recuperato in barella a bordo dell'elicottero tramite verricello ed elitrasportato presso l'attrezzato centro medico capitolino.