Muore la prima donna rettore in Italia. Addio a Biancamaria Tedeschini Lalli

È lutto nel mondo accademico italiano: Biancamaria Tedeschini Lalli è morta. La “magnifica professoressa” si è spenta mercoledì 15 novembre a 94 anni. Era stata la prima donna a ricoprire la carica di rettrice.

L'annuncio è stato dato dalla famiglia. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria del Popolo alle 11 di venerdì 17 novembre.

La carriera

Classe 1928, Tedeschini Lalli ha cominciato la sua carriera di professoressa negli anni Cinquanta, come docente di letteratura anglo-americana alla Sapienza. Il suo lavoro l'ha portata ad insegnare anche oltre oceano, nelle Università di Berkeley, Harvard, Stanford, Cornell, Virginia e Duke.

La svolta nel 1992, quando viene eletta Rettore dell'Università Roma Tre, appena fondata a quel tempo. È stata la prima volta che una donna ha ricoperto la carica di rettore di un'università. Nel 1998 divenne rettore dell'Università del Foro Italico.

Altri incarichi accademici sono stati: membro direttivo dell'Associazione Europea Studi Americani e del direttivo del Centro Studi Americani di Roma, membro della Commissione Fulbright, Presidente del Comitato Tecnico-Linguistico dell'Uns - Università Nazionale Somala nell’ambito di un progetto del Ministero degli Affari Esteri italiano.

Nel corso della sua carriera Tedeschini Lalli ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti: Premio Femme d'Europe (1993), Premio Operosità (1995), Premio Roma (1996) e nomina a Grande Ufficiale da parte del Presidente della Repubblica Ciampi nel 2000.

Era stata anche presidente della Onlus Rita Levi Montalcini.

Lutto nel mondo accademico italiano

Il Rettore di Roma Tre Massimiliano Fiorucci ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Tedeschini Lalli. "A nome mio e dell'intera comunità accademica di Roma Tre - ha detto Fiorucci - esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa della professoressa e prima rettrice del nostro Ateneo e prima rettrice in Italia. Nel corso dei suoi due mandati, dall'istituzione del nostro Ateneo fino al 1998, l'Università degli Studi Roma Tre ha conosciuto un notevole sviluppo e un progressivo radicamento nel territorio, oltre che un significativo ampliamento dell'offerta formativa e delle attività di ricerca".