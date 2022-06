Musica, cinema e teatro: si accende l’estate romana. Oltre 1000 appuntamenti

Cinema, teatro, libri e persino musica e danza. Roma offre uno sterminato ventaglio di appuntamenti per la sua estate: oltre mille appuntamenti in quattro mesi.

Si comincia con il primo giorno dell’estate. Il 21 giugno sarà una serata dedicata a Gigi Proietti, scomparso a novembre del 2020. L’inaugurazione dell’estate romana avverrà quindi al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, dove il direttore artistico Nicola Piovani farà un breve concerto prima della proiezione del documentario Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo.

Estate Romana, gli appuntamenti

Tutta una seria di appuntamenti speciali – gratuiti - condirà l’estate della Capitale. Il 26 giugno Stefano Massini, fresco vincitore come Best Play ai Toni Awards 2022, presenta “Il Campidoglio e le sue storie”. A fine luglio, il 28 e il 29, andrà in scena al Parco degli Acquedotti Ascanio Celestini con il suo Museo Pasolini. Oppure dal 14 al 16 ottobre, presso la Biblioteca Laurentina, si terrà Transizioni, il festival dedicato alla cultura della sostenibilità a cura di Mario Tozzi che, attraverso incontri, conferenze e happening musicali, sarà l’occasione per costruire una nuova consapevolezza ambientale. Questi sono solo alcuni appuntamenti dei 1000 previsti.

La Capitale ha deciso quest'anno di affiancare alle attivita' gia' previste del bando triennale 2020-2022 dell'estate romana, un ulteriore avviso pubblico di portata annuale, coinvolgendo i territori di tutti i municipi di Roma Capitale. Grazie a questo strumento sono stati cosi' selezionati 80 progetti, che saranno in larga parte a partecipazione gratuita, ripartiti in due sezioni: una "generale" - 62 progetti - e una dedicata alla selezione di attivita' culturali collegate alla celebrazione del Centenario Pasoliniano (18 progetti). Si tratta di una serie di spettacoli teatrali, musicali o di danza, performance, proiezioni cinematografiche, eventi di arti visive e incontri culturali che si svolgeranno prevalentemente al di fuori del centro storico e il cui calendario esatto e' in fase di definizione.

Ci sarà il progetto Il progetto Città Foresta che vuole coinvolgere tutte le età, ponendo l'accento sull'importanza delle aree verdi, oppure il Festival Sete Sois Sete Luas, che propone musica popolare contemporanea del Mediterraneo e dei paesi lusofoni. E ancora, la letteratura con l'attesa nuova edizione di Letterature – Festival internazionale di Roma a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma; gli eventi organizzati dalla Fondazione Cinema per Roma tra proiezioni, incontri e iniziative in luoghi iconici della città; o anche il Teatro dell’Opera di Roma torna alle Terme di Caracalla.