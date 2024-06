Musicista di 32 muore nel garage dove provava con la sua band. Il giallo

Un uomo, musicista di 32 anni, è stato trovato morto in un garage in piazza Primoli a Roma, nel quartiere di Montesacro.

Sul posto è intervenuta la polizia allertata, intorno alle 11.30, dal proprietario del garage che veniva affittato per fare prove musicali.

Nessun segno di violenza sul corpo

Sul corpo del 32enne non sono stati trovati segni di violenza e l'ipotesi è che sia morto per cause naturali. Saranno svolti comunque gli accertamenti per stabilire i motivi del decesso.