Neve artificiale, concerti e altre attrazioni nel weekend di Christmas Town

Sarà un weekend magico quello tra il 17 e il 18 dicembre, con tanto di nevicata. Una neve artificiale che andrà a decorare Christmas Town. Concerti, attrazioni, spettacoli ed eventi per una due giorni dedicata al Natale.

Gli eventi si svolgeranno presso lo spazio Hacienda, in via dei Cluniacensi, lungo la via Tiburtina.

Il calendario degli appuntamenti

Alle 11,30 di sabato 17 dicembre ci sarà un primo spettacolo per i bambini, intitolato “Che confusione, Elsa” che fonde la fiaba Disney di Frozen con gli Avengers della Marvel. Alle 16,30 ci sarà lo spettacolo comico e di magia “Il clown monello”. Infine alle 18,30 ci sarà “Sogni sotto l'albero”, uno spettacolo in cui gli spettatori potranno salire sul palco a raccontare un loro sogno o incubo a tema Natale e un oniromante li interpreterà.

Domenica 18, dalle 12 alle 15 ci sarà una gara a colpi di quiz e karaoke con premiazione finale. Alle 16,00 si esibirà l'artista di strada Claudio Montuori. Infine alle 18 si esibirà il coro Voci Popspel in un concerto che fonde gospel e musica pop.

Per tutte e due le giornate ci saranno varie attrazioni e occasioni per i bambini. Tra le 17,30 e le 19 di sabato sarà disponibile un corso di improvvisazione musicale con i tamburi. Altre attrazioni per i più piccoli sono laboratori di riciclo creativo, ceramica, feltro e trucco. Un Babbo Natale si aggirerà con i suoi elfi, pronto a fare fotografia con i bambini.

Le idee regalo

Per tutti e due i giorni gli avventori potranno visitare il mercatino, che offre più di 4000 idee regalo. Si potranno trovare addobbi per l'albero, prodotti artigianali in lana, feltro, legno e vetro, candele, gioielli, vestiti, borse, bijoux in carta, plexiglass, macramè, fasce, mantelle, sciarpe e guanti di lana, lampade, ghirlande, arazzi, stampe, poster, libri, curiosità di ogni genere. Sarà possibile trovare anche il “calendario più lungo del mondo” realizzato dall’illustratore Gianni Puri. Nel mercatino ci sarà anche una sezione dedicata alle piante, dove sarà possibile trovare abeti, stelle di Natale, bonsai e altre.