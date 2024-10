Nightlife: Jessie Diamond e Tita Lau portano il mondo che balla a Roma. “Perchè il divertimento è donna”

Il mese di ottobre entra nel vivo e le console del Room 26 si accendono, con gli ospiti internazionali protagonisti del weekend nel club dell’Eur che per l’occasione si tinge di rosa. Sono due infatti le donne che illumineranno gli altari della nightlife a Piazza Gugliemo Marconi: Jessie Diamond e Tita Lau. Perchè il divertimento è donna!

Si parte venerdì 11 ottobre con Jessie Diamond attesa dai resident Fabio Angeli e Mattia Olivi, per una notte dedicata ai grandi successi degli anni ’90 ed alla musica commerciale. Si continua poi sabato 12 ottobre, con ospite speciale l’esplosiva Tita Lau, accolta dal padrone di casa Miki Stentella, pronto a celebrare artisti di fama mondiale e suoni tipoici dell’elettronica e della tech-house. Per un fine settimana a base di ritmi incalzanti, musica profusa e sano divertimento.

Chi è Jessie Diamond?

Jessica Tinelli aka Jessie Diamond è la Top Italian Dj & Producer del momento, sia a livello nazionale che internazionale del panorama House. Questa sua grande passione per la musica ed il fascino esercitato su di lei dalla consolle, fanno si che si avvicini al mondo della notte ed all’universo del deejaying mantenendo il suo fascino, ma anche la sua grandissima ed apprezzata professionalità: un mix che la rende la Miss Deejay più richiesta in Italia. Giovanissima, talentuosa, sempre con mille idee nuove. Il suo pensiero e la sua musica, non circoscritti unicamente all’Italia ma internazionali, ed il modo in cui vive la consolle, le hanno permesso di valicare i confini del nostro paese e di essere apprezzatissima anche all’estero, aspetto molto importante della sua carriera. Infatti Jessie è una dei pochi dj italiani che riescono a portare i loro dj set fuori dal Bel Paese, potendo così vantare del meritato appellativo di International Dj. Quel che fa la differenza dalle altre women dj, oltre ad una tecnica di mixaggio impeccabile, è anche la sua già ricca discografia, iniziata nel 2009 con l’uscita del suo primo singolo ‘Love Is Emotion’, a cui seguiranno altre 3 tracks targante Saifam ed il singolo ‘Sexy Game’, pubblicato con l’etichetta ReworkedSounds Records. Love is emotion, famosissimo, si aggiudica un posto di spicco in diverse compilations internazionali come: I love House, Los Cuarenta, House Passion 13, Elektronica vol.15, Space Dance Vol.3 – Mykonos experience. Brani amatissimi dal pubblico, svettati ai primi posti di tutte le radio più conosciute, italiane e non!Di lei parlano anche DJ MAG, autorevole magazine dedicato interamente al mondo della notte ed ai dj più amati,e DEEJAY TV che la riprende ed intervistata mentre mixa i suoi amati vinili, semplice e sorridente in uno spezzato di vita quotidiana e di lavoro nel suo studio di produzione. Jessie la si può trovare nei migliori Clubs e Discoteche storiche Italiane ed estere, vera protagonista delle più rinomate consolle. Nel 2012 Jessie grazie al suo talento è stata scelta come dj per Openings davvero di spicco, aperture di artisti di fama mondiale come Alesso, Nicky Romero, Afrojack, Basto, Nervo e tanti altri. Il suo set ideale è con vinile o cd, adora sentire la musica sotto le dita: la sua selezione varia da serata a serata, senza schemi prefissati, plasmata sul target e sulla tipologia del Club, ma con un’unica e ben chiara idea musicale, ciò che la differenzia dai colleghi è il suo unico ed inconfondibile stile. Vederla in consolle è un vero e proprio show: travolgente,balla e canta, tutt’uno con il dancefloor. Una carica esplosiva che coinvolge il pubblico, come poche volte succede.Il genere musicale che propone è fuori dagli schemi, in continua evoluzione e sempre aggiornato, arricchito dai numerosi dj.

Chi è Tita Lau?

Una vera punta di diamante per il pubblico dei più giovani. Un entusiasmante talento emergente, produttrice e dj di musica elettronica. Le sue esibizioni sono insieme energiche e tecniche, mentre fa la dj, con ritmi rimbalzanti e linee di basso che alterano il corpo, con lead e suoni ipnotizzanti. Nella sua breve carriera da solista, Tita Lau ha già visto il successo nelle classifiche di Beatport assicurandosi posizioni costanti nella top 10 della classifica principale, incluso un disco numero 1 "Disconnected", con James Hype su Solotoko. Tita gode anche di un importante posizionamento al numero 1 nella playlist "Housewerk" di Spotify e posizioni forti su Massive Dance Hits, Friday Cratediggers e Dance Rising, che hanno contribuito a spingerla a essere una delle artiste emergenti più chiacchierate degli anni '20, attraverso l'uscita sull'etichetta Stereohype di James Hype, Solotoko di Sonny Fodera, Spinnin Records e Armada Records.