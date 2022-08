Nino d'Angelo in tour: tutto il suo repertorio nel concerto a Santa Severa

Nino d'Angelo arriva al Castello di Santa Severa. Sarà una tappa del tour estivo del cantautore napoletano. Il cantante: “È un luogo magico”.

La rassegna di spettacoli previsti nel programma di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa” presenta il concerto del cantautore napoletano a 40 anni dal successo di “Nu jeans e 'na maglietta”. Dopo il tour primaverile che ha registrato praticamente ovunque il sold-out nei teatri, Nino d'Angelo è pronto a tornare in concerto. E il 24 agosto sarà al Castello di Santa Severa. “Il poeta che non sa parlare” è il nome del tour e nella scaletta promette il meglio del suo repertorio. L'evento è organizzato dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ACTL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Tra gli organizzatori anche Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Il cantautore: “Sensazioni che non provavo da anni”

“Ho provato nel corso dei concerti degli ultimi mesi delle sensazioni che non provavo da anni – racconta Nino d'Angelo – e il grande affetto che mi ha tributato il pubblico ha fatto sì che decidessi di passare l’estate in giro a suonare. Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de ‘Il Poeta che non sa parlare’, ma anche i miei grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, a partire da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’ che quest’anno compie 40 anni”. Una scaletta ricchissima, con brani cult come ‘Senza giacca e cravatta’, ‘Jesce sole’, ‘Pop corn e patatine’, ‘Chiara’, nonché alcuni brani del suo ultimo album come ‘Voglio parlà sulo d’ammore’ e ‘Cattivo penziero’. “Nel corso dello spettacolo – spiega il cantautore – metterò a confronto le mie due anime, quella più leggera e quella più legata al sociale”. E ancora: “Poter esibirmi in questi luoghi magici è una bella soddisfazione, sono posti ricchi di storia, con cartelloni estivi davvero importanti. E sono contento di tornare dopo pochi mesi in quella Pescara che ha ospitato il mio primo concerto dopo la riapertura post lockdown”, ha concluso.