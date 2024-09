Non vedono lo spartito ma suonano “In Armonia”: 30 musicisti non vedenti al Parco della Musica

La BIO, Blind Inclusive Orchestra, l’ensemble di 30 musicisti non vedenti e ipovedenti, diretto dal Maestro Alfredo Santoloci, si esibirà in un evento straordinario il prossimo 1 ottobre nella sala Petrassi del'Auditorium Parco della Musica.

Il repertorio dal jazz alle colonne sonore

Questa Orchestra, una delle più innovative del panorama musicale italiano, presenterà un repertorio che spazia dalla classica al jazz, passando per le colonne sonore più amate in un grande concerto evento intitolato “In armonia”. La serata è un'occasione unica per festeggiare un decennio di attività culturale e per rendere omaggio al presidente onorario dell'associazione, il compianto regista Giuliano Montaldo. Ma è anche molto di più.

Da Mozart a Morricone

Il programma del concerto prevede l'esecuzione di brani di grandi compositori come Mozart, Bach, Vivaldi, Rossini, Korsakov, Piovani, Morricone, Cipriani, Rota, Gershwin e Piazzolla. Non mancherà l’esecuzione di una composizione originale del Maestro Santoloci.