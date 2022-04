Notte di sangue sull'asfalto: 22enne muore, due feriti gravi sulla Boccea

Grave incidente stradale nella notte poco dopo le 2.30, all'altezza del civico 1021 di via Boccea che ha visto coinvolta un'auto Toyota Yaris con a bordo tre ragazzi. Un giovane di 22 è deceduto mentre altri due di 21 e 22 anni sono rimasti feriti, entrambi condotti in codice rosso all'ospedale Gemelli.

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, dopo aver perso il controllo si è ribaltato. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. Sull'esatta dinamica indagini in corso da parte della Polizia Locale della Capitale.