Nuova grana in Campidoglio: il Dg Aielli condannato dalla Corte dei Conti

Non c'è pace nella neonata famiglia Aielli-Lucarelli. Dopo il doppio avviso di garanzia per l'assessore alle Attività Produttive (uno per corruzione e uno per turbativa d'asta) un'altra grana si abbatte in casa dei neo sposini del Campidoglio: a finire nei guai è suo marito Paolo Aielli, direttore generale del Comune che è stato condannato dalla Corte dei Conti per un acquisto fatto senza gara quando era Ad del Polifigrafico e Zecca dello Stato.

Condannato al risarcimento di 160mila euro

L'organo di controllo, come riporta l'edizione di oggi - venerdì 28 luglio - del quotidano La Repubblica, ha infatti riscontrato un danno economico prodotto proprio dalla Zecca. L’appalto non è stato mai bandito e così un’importante commessa per l’acquisto di stampanti è stata assegnata a un’azienda con un affidamento diretto. Non si poteva fare. Per questo motivo Paolo Aielli, allora ad dell’Istituto poligrafico e Zecca dello dello Stato e oggi direttore generale del Campidoglio di Gualtieri, è stato condannato dalla Corte dei Conti assieme ad altri tre dirigenti. I giudici gli hanno imposto anche il risarcimento di 160mila euro. I fatti risalgono a sei anni fa e sono stati oggetto di approfondimenti, controlli e ricorsi.

Periodo nero per i neo sposini

Una bella botta per la coppia di giunta che negli ultimi periodi sta attraversando grane giudiziarie a ripetizione. L'assessore Lucarelli, da tempo commissariata dal gabinetto del Sindaco sul fronte commercio, è indagata per turbativa d'asta per il trasferimento del mercato dei fiori avvenuto dopo il crollo della vecchia struttura e per corruzione legata alla Festa della Befana. AIelli, intanto, sta meditando l'exit strategy: per lasciare la sua poltrono da City manager avrebbe chiesto di andare a fare l'ad della Centrale del Latte.