O famo strano: l'orgasmo telecomandato in metropolitana, l'ultima follia VIDEO

E' l'ultima frontiera dell'esibizionismo. Con quel pizzico di brio a metà strada tra la commedia sexy e un film hard amatoriale. L'orgasmo radiocomandato sta facendo impazzire i romani. A lanciare l'idea una coppia di trentenni che dal gioco iniziale ha sfondato la barriera del pudore, lanciando un gruppo Telegram e decine di reel su facebook.

Il piacere a portata di telecomando, quindi, sta spopolando nella Capitale, al punto da diventare virale, sfidando la politica di censura dei social

Dalla metro al supermercato

Ecco allora che dai vagoni della metro A, alle corsie del supermato, passando per il ristorante di sushi e il traffico dell'ora di punta sul lungotevere l'orgasmo scaturito da sex toys comandato con un controller bluethoot manda in estasi la protagonista di questi video. Scene esilaranti che toccano livelli di passione inaudita. Una sorta di "o famo strano" in versione rivisitata. Qui, i Jessica e gli Ivano dei giorni nostri, però si spingono oltre, toccando il limite del piacere a seconda dell'intensità del telecomando.

Uomo dispettoso

Ad alimentare imbarazzo e passione - perché i video si girano rigorosamente in mezzo a decine di persone ignare - il lancio del ragazzo della tatuatissima mora: una battuta iniziale e via di telecomando che elettrizza la protagonista di questi amatoriali geniali.

Un caso

Sarà un caso ma da quando questi video sono in circolazione uno dei maggiori rivenditori on line di prodotti di piacere e sex toys ha triplicato le vendite di questo anellino vibrante che regala magie alle signore. Effetto marketing? Forse, sicuramente la voglia di trasgredire a Roma è forte come mai.