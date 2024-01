Omicidio Pamela Mastropietro, la Cassazione conferma l'ergastolo per Oseghale

La corte di Cassazione di Roma ha rigettato la richiesta di Appello dei legali di Innocent Oseghale condannato in appello all’ergastolo per l’omicidio, la violenza sessuale, la distruzione e l’occultamento di cadavere di Pamela Mastropietro, la 19enne romana uccisa nel gennaio 2018 a Macerata.

Le parole della madre

"Non mi aspettavo altro che sentir pronunciare la parola ergastolo, dopo tre gradi di giudizio in cui è stata confermata la violenza e tutto lo schifo che è stato fatto sul corpo di mia figlia, io oggi sono soddisfatta che i giudici hanno pronunciato la parola ergastolo". E ancora: "È quello che aspettavo da sei anni. È quello che speravo. Ma la battaglia non finisce qui". Lo ha detto Alessandra Verni madre di Pamela Mastropietro la 19enne romana uccisa nel gennaio 2018 a Macerata, dopo la condanna all'ergastolo in Cassazione per Innocent Oseghale.