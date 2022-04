Omicidio-suicidio a Ponte Milvio, coppia di anziani giapponesi fa harakiri

Due anziani giapponesi, lei di 91 anni e lui di 92 anni, sono stati trovati morti in un'abitazione in zona Ponte Milvio, a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando sull'accaduto.

Secondo quanto si apprende, la donna è stata rinvenuta sul letto con una ferita alla testa, mentre l'uomo è stato trovato nella vasca da bagno con una ferita all'addome e il coltello in mano. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Da quanto si apprende l'appartamento non è in disordine. A chiamare il 112 una parente.