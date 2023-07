Omicidio Willy, sconto di pena ai fratelli Bianchi: dall'ergastolo a 24 anni

Uno sconto di pena fortissimo per i fratelli Bianchi, gli esecutori dell'omicidio di Wlly Monteiro, il giovane ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro, a pochi chilometri da Roma.

La corte d'assise d'appello di Roma, al termine della camera di consiglio durata poco più di due ore, per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte ha condannato Gabriele e Marco Bianchi a 24 anni di carcere, mentre ha confermato le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli.

Proteste in Aula

In Aula, alla lettura della sentenza, si sono sollevati fischi e grida da parte di amici e parenti di Willy. "Giustizia non è fatta", ha urlato uno dei presenti. I carabinieri hanno riportato la calma e disposto la traduzione in carcere per i condannati.