Onorato, “Roma capitale anche per gli eventi: pronti per battere ogni record”

Si sono appena conclusi gli open di golf, l'anno prossimo arriva la Ryder Cup, i mondiali di equitazione e nel 2024 gli Europei di atletica leggera: l'assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi suona la carica per una Roma al centro dei riflettori mondiali.

"Ogni volta che Roma ospita un grande evento lascia il segno e chiunque arriva da fuori rimane a bocca aperta. - apre Alessandro Onorato ai microfoni di New Sound Level -. Questo vale per lo sport, la moda, per i grandi eventi culturali. Con il sindaco Gualtieri avevamo chiaro che c’erano dei risultati che si potevano raggiungere subito".

“Abbiamo scelto di dire di 'sì' perchè la bellezza invada Roma”

"In questi mesi noi abbiamo semplicemente sostituito i no con i sì. In passato lo sport era dire no in maniera pregiudiziale. Noi vogliamo fare in modo che la positività, lo sport, la bellezza, l’aggregazione, la cultura, la musica, invadano la città dalla periferia al centro e dal centro alla periferia. Perchè queste possono essere le leve per generare una Roma più moderna”..

Dalla Ryder Cup agli Europei di atletica, verso gli appuntamenti mondiali

“Solo questa settimana appena finita gli open di golf, i campionati del mondo di equitazione ai Pratoni del Vivaro, l’open day di sport a Ostia, il Corri Roma a Piazza del Popolo, ovunque ci giriamo c’è un’iniziativa di carattere sportivo di base o internazionale. L’anno prossimo avremo la Ryder Cup, nel 2024 gli Europei di Atletica Leggera. Passando per i mondiali di skate, il circuito internazionale di padel, le iniziative che avevamo già come gli Internazionali di Tennis che hanno battuto ogni record e che il prossimo anno raddoppieranno i giorni, Roma è sicuramente una delle due città in Europa per grandi eventi. - Poi la promessa: “L’anno prossimo battiamo ogni record per quel che concerne lo sport e i grandi eventi. Tutto quello che abbiamo fatto quest’anno ce lo teniamo perché ogni grande evento che abbiamo fatto avevamo messo in campo accordi pluriennali. Quindi l’anno prossimo ripartiamo da quello che abbiamo fatto, perché non lo perdiamo, e ci saranno delle grandi novità".