Ornella Segnalini: la lotta contro il tempo per tappare le buche. Si può fare

Le buche a Roma, insieme ai cinghiali e ai rifiuti, restano un elemento distintivo della città. Ornella Segnalini, assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, dice però che le aggiusterà ma le sue parole, per ora, restano solo parole pur se capaci di accendere una nuova speranza nei romani. Le mie Napoletane sembra che vogliano dar credito alla Segnalini anzi, spronano l’assessore a far partire al più presto i lavori di restyling delle strade perché i cittadini di Roma non credono più alle parole e ancor meno ai lavori che, per comprovata tradizione, durano meno della loro messa in opera.

Alla luce di tutto ciò, i romani chiedono solo fatti e poi di poter verificare, nel tempo, i fatti. Ciò che potrebbe ridar loro fiducia sarebbe poter vedere, per la prima volta, dei lavori eseguiti a regola d’arte che durino nel tempo, perché tutto il resto per loro sono, e restano, solo proclami.

Un percorso professionale con impegno costante

Diciamo però che il primo pensiero dell’assessore Segnalini non sono certo gli umori dei romani, da quanto leggo nelle mie carte, perché per lei le cose vanno fatte, e vanno fatte bene, solo per compiere qualcosa di importante e di utile per tutti, e non solo per quelli che potrebbero dimostrarsi poi benevoli oppure critici. Dopo tutto, continuano le Napoletane, sono veramente in pochi quelli che a oggi sarebbero pronti a tacciare Ornella Segnalini come una persona che alle parole non fa poi seguire i fatti perché lei, quasi a voler dar completamente fede al segno zodiacale che ha accolto la sua nascita, cioè l’Ariete (16/4/1954), ha sempre contraddistinto il suo percorso professionale con un impegno costante, serio e poliedrico. Ed è proprio questo tipo d’impegno che lei sfodera quando accetta sfide particolarmente impegnative come quella di riassestare le strade della Capitale. Mi permetta assessore Segnalini di rassicurare tutti i romani svelando loro ciò che le carte stanno svelando a me, ossia di raccontargli di quella sua capacità di trasformarsi in una sorta di “macina sassi” quando decide di perseguire un obiettivo. Ora, oltre all’obiettivo ha anche un tempo: 150km di strade completamente aggiustate pronte ad accogliere i pellegrini del Giubileo 2025. Le carte non mostrano incertezze nel confermare che lei porterà avanti questo lavoro e lo concluderà senza sé e senza ma.

Attenzione a non lasciar troppi cadaveri sul cammino

A proposito di questa sua capacità di incedere senza guardare in faccia nessuno, le carte raccomandano però di “non lasciar troppi cadaveri” sul suo cammino perché questo potrebbe poi metterla nella condizione di dover fronteggiare lotte intestine scatenate da persone che pensano di sentirsi aggredite da certi suoi atteggiamenti. È pur vero che tutto questo la tocca solo marginalmente, ma nei fatti guerreggiare è pur sempre una dispersione di energie che in questo momento, sempre da quanto vedo nelle carte, sarebbe di troppo perché strada facendo ha già accumulato molta stanchezza. Mi viene menzionata come fonte di stanchezza anche la vita familiare che ultimamente deve aver preso degli aspetti un po’ più pesanti e impegnativi del solito.

