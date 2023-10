Orvieto: debutta l'app per i turisti, l'esperienza non è più solo virtuale

Si terrà il 23 ed il 24 ottobre il lancio di Orvieto Experience, la app che guida turisti e visitatori attraverso itinerari esperienziali, tra enogastronomia e artigianato, per esplorare il territorio di Orvieto.

Scaricando l’applicazione Orvieto Experience si potrà navigare attraverso tre macro-aree tematiche (ceramica, vino e olio) e partecipare a diverse experience come laboratori, corsi e degustazioni. Uno strumento che renderà semplice conoscere il territorio e le sue realtà artigianali, attraverso la valorizzazione del Made in Italy e della tradizione che contraddistingue il nostro paese.

Come prenotare la propria experience

Sarà possibile accedere a schede informative di ciascun artigiano, cantina o azienda locale e prenotare la propria experience. L’esperienza immersiva continua anche da casa, con video ricette che consentiranno all’utente di imparare a ricreare i piatti tipici della tradizione culinaria di Orvieto.

La app è composta da nove sezioni. Le prime due sono ideate per scoprire il territorio, con video emozionali sulla città ed un itinerario di tre giorni in cui sono segnati i principali punti d’interesse e le tappe da non perdere. Seguono sezioni dedicate a vino, olio e ceramica, con schede descrittive dei singoli produttori, orari di apertura delle attività, prezzi e contatti. Sono presenti tredici produttori di olio, ventisei cantine e tredici botteghe di ceramica, selezionati dal Consorzio tutela dei vini di Orvieto e dalle associazioni di categoria del mondo agricolo. Ciascuna delle tre macro-aree sono introdotte da un video illustrativo a cura di importanti testimonial del territorio come Maurizio Dante Filippi (miglior sommelier d’Italia Ais 2016 e ambasciatore del vino di Orvieto), Eugenio Ranchino (olivicoltore) e Marino Moretti (ceramista).

Una sezione solo per la gastronomia

La sezione dedicata alla gastronomia tipica contiene le ricette di nove piatti della tradizione culinaria orvietana: lumachelle, salumi, formaggi, fagiolo secondo del Piano all’uccelletto, baffo all’orvietana, umbrichelli al sugo d’oca, gallina ‘mbriaca, baccalà all’orvietana, frittelle di San Giuseppe e biscotti all’anice.

Le ultime tre sezioni contengono informazioni sui principali siti d’interesse e monumenti della città, con collegamenti al sito di Carta Unica e al portale turistico regionale Umbria Tourism.