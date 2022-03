Ospedali, è il Policlinico Gemelli di Roma il migliore in Italia per Newsweek

Il miglior ospedale d'Italia è il Policlinico Gemelli di Roma. La struttura, per il secondo anno consecutivo, viene nominata dall'americana Newsweek come la migliore in Italia.

Per il secondo anno consecutivo il Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs è il "migliore ospedale del Paese", secondo la classifica stilata annualmente dal magazine statunitense Newsweek. Rispetto allo scorso anno, quando occupava il 45esimo posto nel ranking mondiale, quest'anno il Gemelli guadagna ben otto posizioni, salendo alla posizione numero 37 della prestigiosa classifica dei migliori ospedali al mondo.

Il Direttore: "Confermata l'importanza dell'attività didattica e di ricerca svolta"

Soddisfatto il Direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, il professor Marco Elefanti, che ha dichiarato: "E' un risultato tanto più importante e in grado di rafforzare il senso di appartenenza di tutta la nostra numerosissima squadra in una fase storica dove tutti stiamo risentendo dell'impegno prolungato nel contrasto al Covid che, purtroppo, salvo brevi tregue, ci ha visto impegnati 7 giorni su 7 negli ultimi 2 anni. Questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo conferma la validità delle scelte di fondo assunte e del sistema di governo volto a coniugare l'attività didattica e di ricerca con quella assistenziale di un Policlinico Universitario".