Ostia Bronx: via libera alle concessioni del Comune, vanno a fuoco gli stabilimenti sul lungomare

Ostia come com il Bronx: poche ore dopo la decisione del Consiglio di Stato di mettere la parola fine alla vicenda del bando del Comune per l'assegnazione a gara delle concessioni per gli stabilimenti, come in una guerra, arrivano i roghi che devastano quattro stabilimenti.

L'esercito in fuga brucia i pozzi: c'è un fermato

La vecchia regola che l'esercito sconfitto brucia i pozzi devasta una serie di cabine al Salus, l'Arcobaleno, Vittoria, Plinius e Capanno, tutti sul lungomare Duilio e sul lungomare Toscanelli. Un segno in pieno stile mafioso che però potrebbe avere almeno un responsabile: un uomo, infatti, è stato fermato in prossimità dello stabilimento Miami ed è un italiano di età imprecisata. Allo stesso tempo sono al vaglio degli inquirenti le immagini di una telecamera di videosorveglianza di una delle strutture a mare. La conta dei danni non è stata completata ma sono andate distrutte diverse cabine e danneggiati alcuni impianti elettrici.

Andrea Bozzi, lista Calenda: “Cauti sino a quando non si accerteranno responsabilità”

Andrea Bozzi, lista Calenda: “Cautela, finché non si saprà chi è stato e perché e reagire con la massima forza e con la presenza del Campidoglio che, ad oggi, non si è vista: bandi tardivi, stagione balneare in forse. Noi siamo contro processi sommari perché il territorio ha già dato con il commissariamento che lo stesso ex prefetto Gabrielli ha definito una decisione per difendere la Capitale. Il 2 aprile saremo tutti alla fiaccolata “Giustizia per Ostia”.

La stagione balneare apre l'1 maggio tra incognite

Al di là dei danni, c'è incertezza sulla prossima stagione balneare che aprirà l'1 maggio. Per quella data certamente i vincitori dei bandi comunali non riusciranno a garantire tutti i servizi richiesti dal Comune. E si prepara una nuova polemica.